Ракицкий нецензурно охарактеризовал свой период игры за «Зенит»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал период игры за «Зенит».

В ответ на вопрос о том, отпустил ли он ситуацию с прекращением выступления за сборную Украины, 36-летний футболист ответил, что он это сделал, «еще когда играл там», намекая на Россию. Кроме того, спортсмен нецензурно высказался в адрес петербургского клуба.

Ракицкий выступал за сине-бело-голубых с 2019 по март 2022 года. В составе «Зенита» он стал четырехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

Позже Ракицкий играл за «Адана Демирспор» и за «Шахтер». С марта защитник выступает в одесском «Черноморце».