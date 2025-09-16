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В Госдуме РФ назвали предательством слова Ракицкого: «Может, он в наркотическом состоянии это говорил»

Дарик Агаларов
корреспондент
Ярослав Ракицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде в команде.

Ранее украинский футболист, выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год, жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.

«Мне жалко его. Когда платили деньги, все нормально, значит, было. Все друзьями и товарищами для него были. Он сейчас играет вообще где-то? Сейчас он мало востребованный игрок. Если бы Ракицкий не занимался политикой и не делал таких резких заявлений, то, наверное, был бы интересен разным командам. Возраст ему играть позволяет. А когда же он пытается выклянчить себе место в сборной, делая громкие заявления, к нему всегда будет такое отношение.

Предатели — они везде предатели. Он выступает сейчас в этой роли. Причем ко многим: он предатель для своей страны, для «Зенита», для своих товарищей по команде. Таких не любят нигде. Ракицкий дискредитировал самого же себя своими выражениями и отношением. Как можно делать такие заявления, когда ты был капитаном клуба и выводил команду в международных соревнованиях? А о чем он раньше думал? Не знал, где и с кем он играет? Чего же отношение так резко поменялось? Негодяй. Собаке собачья смерть. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил», — сказал Свищев «СЭ».

Ракицкий в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок.

С марта 2025-го защитник выступает за «Черноморец» (Одесса).

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Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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П
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Маркиньос

Спартак

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