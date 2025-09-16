В Госдуме РФ назвали предательством слова Ракицкого: «Может, он в наркотическом состоянии это говорил»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова украинского экс-футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого о периоде в команде.

Ранее украинский футболист, выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год, жестко отозвался о периоде игры в России, используя нецензурные выражения.

«Мне жалко его. Когда платили деньги, все нормально, значит, было. Все друзьями и товарищами для него были. Он сейчас играет вообще где-то? Сейчас он мало востребованный игрок. Если бы Ракицкий не занимался политикой и не делал таких резких заявлений, то, наверное, был бы интересен разным командам. Возраст ему играть позволяет. А когда же он пытается выклянчить себе место в сборной, делая громкие заявления, к нему всегда будет такое отношение.

Предатели — они везде предатели. Он выступает сейчас в этой роли. Причем ко многим: он предатель для своей страны, для «Зенита», для своих товарищей по команде. Таких не любят нигде. Ракицкий дискредитировал самого же себя своими выражениями и отношением. Как можно делать такие заявления, когда ты был капитаном клуба и выводил команду в международных соревнованиях? А о чем он раньше думал? Не знал, где и с кем он играет? Чего же отношение так резко поменялось? Негодяй. Собаке собачья смерть. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил», — сказал Свищев «СЭ».

Ракицкий в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок.

С марта 2025-го защитник выступает за «Черноморец» (Одесса).