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Сегодня, 16:01

«Крылья Советов» дома победили «Сочи» и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Максим Глушенков и Сергей Пиняев.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ — 2:0.

На 24-й минуте полузащитник хозяев Александр Чиркович открыл счет в матче. На 45-й минуте хавбек самарцев Сергей Пиняев забил второй гол команды.

«Крылья» набрали 14 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице. Самарский клуб прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. «Сочи» остался на шестой строчке (20 очков).

В 14-м туре самарцы сыграют на выезде против «Урала», сочинцы встретятся в гостях с «Зенитом». Матчи пройдут 24 октября.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Сочи

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П2

19%

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15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

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ИТБ2 (1.5)

23%

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ТБ 2.5

18%

1.77
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
25
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Мусса Сиссако

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Сочи

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