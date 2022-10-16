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Пивоваров заявил, что Тюкавин важен для «Динамо»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с нападающим команды Константином Тюкавиным.

«Сафонов атаковал Йокановича за то, что тот не выпускает Тюкавина, стоит ли рассматривать вопрос о трансфере? Это эмоциональное заявление господина Сафонова. Мы Костю очень ценим, он важный игрок нашей команды, он вышел в старте. У него контракт еще на 2,5 года. Думаю, то, что после этого Тюкавин появился в старте не связано с этой атакой. Это связано с пропуском матча центральными полузащитниками, сменой схемы игры. Но лучше это спросить у тренеров», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Он также заявил, что считает команду укомплектованной.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел за «Динамо» 15 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Тюкавин в этих матчах провел на поле в общей сложности 577 минут.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-my-ochen-tsenim-tyukavina-on-vazhen-dlya-kluba-poyavlenie-v-sostave-ne-svyazano-s-zayavleniem-ego-agenta/

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