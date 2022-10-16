Пивоваров заявил, что Тюкавин важен для «Динамо»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с нападающим команды Константином Тюкавиным.
«Сафонов атаковал Йокановича за то, что тот не выпускает Тюкавина, стоит ли рассматривать вопрос о трансфере? Это эмоциональное заявление господина Сафонова. Мы Костю очень ценим, он важный игрок нашей команды, он вышел в старте. У него контракт еще на 2,5 года. Думаю, то, что после этого Тюкавин появился в старте не связано с этой атакой. Это связано с пропуском матча центральными полузащитниками, сменой схемы игры. Но лучше это спросить у тренеров», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».
Он также заявил, что считает команду укомплектованной.
В текущем сезоне 20-летний нападающий провел за «Динамо» 15 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Тюкавин в этих матчах провел на поле в общей сложности 577 минут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1