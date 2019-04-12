"Крылья Советов" - "Рубин": Зиньковский забил дальним ударом

"Крылья" вышли вперед в матче 23-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 56-й минуте гол забил хавбек Антон Зиньковский дальним ударом под перекладину. Результативный пас на счету полузащитника Артема Тимофеева.

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