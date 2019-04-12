19:50 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Рубин": Зиньковский забил дальним ударом

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"Крылья" вышли вперед в матче 23-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 56-й минуте гол забил хавбек Антон Зиньковский дальним ударом под перекладину. Результативный пас на счету полузащитника Артема Тимофеева

 

Крылья Советов - Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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