"Крылья Советов" - "Рубин": Зиньковский забил дальним ударом

"Крылья" вышли вперед в матче 23-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 56-й минуте гол забил хавбек Антон Зиньковский дальним ударом под перекладину. Результативный пас на счету полузащитника Артема Тимофеева.
⚡ Дебютный мяч Антона Зиньковского в РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 апреля 2019 г.
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