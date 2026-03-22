«Крылья Советов» и «Рубин» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 22-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Чернов, Ороз, Костанца, Божин, Бабкин, Олейников, Ахметов, Джеффри.

Запасные: Фролов, Кокарев, Галдамес, Евгеньев, Рекена, Фернандес, Витюгов, Хубулов, Баньяц, Столбов, Шуманский.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Грипши, Кузяев, Ходжа, Сиве.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Нижегородов, Грицаенко, Кабутов, Лобов, Начо, Йочич, Иванов, Зотов, Кузнецов, Моторин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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