«Динамо» — «Зенит»: Тюкавин и Соболев выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Динамо»: Расулов, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Касерес, Маринкин, Бителло, Фомин, Артур, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Фернандес, Зайдензаль, Балахонов, Глебов, Чавес, Кутицкий, Маухуб, Бабаев, Сергеев, Гладышев.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Глушенков, Соболев.

Запасные: Латышонок, Москвичев, Горшков, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вега, Мостовой, Ерохин, Кондаков, Дуран.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:00. ВТБ Арена (Москва)

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