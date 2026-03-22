«Оренбург» — «Спартак»: Ливай Гарсия вывел гостей вперед

«Спартак» открыл счет в матче против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

На 18-й минуте отличился Ливай Гарсия.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 13:45. Газовик (Оренбург)

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