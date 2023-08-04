«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в матче 3-го тура РПЛ 5 августа в 15.00 мск

5 августа, в субботу, «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» — «Ростов». Видеотрансляция противостояния пройдет на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 14.55.

Команда Игоря Осинькина с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, с 4 баллами располагается на шестой строчке.

В последний раз «Ростов» и «Крылья» играли 12 ноября 2022-го. Тогда самарцы уступили дончанам со счетом 1:3 в 17-м туре РПЛ.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».