Червиченко — о молодежной сборной России при Чернышове: «Помню 2-3 человека были совсем смешные»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» свои слова в программе «Футбольный клуб», где он обвинил тренера Андрея Чернышова в получении взяток за вызов игроков в молодежную сборную России.

«Я не припоминаю этого. Но такая информация ходила. А подтвердить или опровергнуть я не могу. Я думаю, что он немножечко путается. Потому что, чтобы утверждать, что человек берет деньги, его надо поймать за руку. Ходили слухи, что, чтобы попасть в молодежную сборную, агент должен сделать определенный взнос. И странные персонажи иногда появлялись в сборной. Я помню, там 2-3 человека были совсем смешные, потому что не соответствовали уровню сборной вообще», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее Чернышов дал интервью «СЭ». Специалист возглавлял молодежную сборную России с 2002 по 2005 год.