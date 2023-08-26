«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Зотовым

Защитник Георгий Зотов продолжит выступление за «Крылья Советов». Как сообщает пресс-служба клуба новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

33-летний футболит уже выступал за команду в период с 2017 по 2020 год. За это время он провел на поле 80 матчей, забил 4 мяча и отметился 8 голевыми передачами.

После Зотов вернулся в команду летом 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 18 матчей.