«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Зотовым
Защитник Георгий Зотов продолжит выступление за «Крылья Советов». Как сообщает пресс-служба клуба новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
33-летний футболит уже выступал за команду в период с 2017 по 2020 год. За это время он провел на поле 80 матчей, забил 4 мяча и отметился 8 голевыми передачами.
После Зотов вернулся в команду летом 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 18 матчей.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/11162
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|4
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|1
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|13
|
3
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|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
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|10
|
6
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|6
|3
|1
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|12-10
|10
|
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|2
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|8
|
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|2
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|7
|
9
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|2
|1
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|1
|3
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|
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|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
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|5
|1
|0
|4
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|3
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16
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|6
|0
|2
|4
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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ЖК
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
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Оренбург
|4
|1
|1
|
|
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Ахмат
|2
|1
|0
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