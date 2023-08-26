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Сегодня, 23:11

Джикия о замене Соболева в матче с «Ахматом»: «Не я ее делал. Значит, так надо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ и рассказал о своем отношении к замене нападающего Александра Соболева во втором тайме встречи.

— Сегодня защитники 2 минуты перекатывали мяч без атак, с чем вы это связываете?

— Вы, наверное, видите какие-то задержки, но столько времени просто не было. Не хотелось шарашить мяч. Искали верное решение. Если вы заметили, мы его нашли и развили атаку. Это один из вариантов, где можно выходить через короткий пас, выманивать соперника.

— Вас не удивила ранняя замена Соболева?

— Что значит ранняя?

— Соболев всегда играет почти полный матч, а его снимают

— Не я делал эту замену. Как я могу ответить на этот вопрос?

— Вас удивило такое решение тренера?

— Удивило-не удивило, вышел Миша Игнатов, который отлично тренируется, доказывает. В футболе такое бывает, что заменяют. Ранняя замена — на 20-й минуте, где-то так. Если это середина второго тайма — значит, так надо.

— Соболев говорил, что команде нужен серьезный разговор. Поддерживаете?

— Что касается того, что внутри команды — это останется внутри команды. Я не буду говорить.

— Через неделю пауза на матчи сборных, может ли это пойти на пользу?

— Всегда такие паузы могут пойти на пользу только когда настроение, так скажем, хорошее, когда можно что-то исправить. Не хочется забегать вперед. Впереди второй матч с «Краснодаром». Тоже будет достаточно принципиальная игра. Это сильная команда, которая находится в верхней части таблицы.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 6 матчах. В следующем туре команда встретится с «Краснодаром» на выезде 2 сентября.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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