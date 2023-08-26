Джикия о замене Соболева в матче с «Ахматом»: «Не я ее делал. Значит, так надо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ и рассказал о своем отношении к замене нападающего Александра Соболева во втором тайме встречи.

— Сегодня защитники 2 минуты перекатывали мяч без атак, с чем вы это связываете?

— Вы, наверное, видите какие-то задержки, но столько времени просто не было. Не хотелось шарашить мяч. Искали верное решение. Если вы заметили, мы его нашли и развили атаку. Это один из вариантов, где можно выходить через короткий пас, выманивать соперника.

— Вас не удивила ранняя замена Соболева?

— Что значит ранняя?

— Соболев всегда играет почти полный матч, а его снимают

— Не я делал эту замену. Как я могу ответить на этот вопрос?

— Вас удивило такое решение тренера?

— Удивило-не удивило, вышел Миша Игнатов, который отлично тренируется, доказывает. В футболе такое бывает, что заменяют. Ранняя замена — на 20-й минуте, где-то так. Если это середина второго тайма — значит, так надо.

— Соболев говорил, что команде нужен серьезный разговор. Поддерживаете?

— Что касается того, что внутри команды — это останется внутри команды. Я не буду говорить.

— Через неделю пауза на матчи сборных, может ли это пойти на пользу?

— Всегда такие паузы могут пойти на пользу только когда настроение, так скажем, хорошее, когда можно что-то исправить. Не хочется забегать вперед. Впереди второй матч с «Краснодаром». Тоже будет достаточно принципиальная игра. Это сильная команда, которая находится в верхней части таблицы.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 6 матчах. В следующем туре команда встретится с «Краснодаром» на выезде 2 сентября.