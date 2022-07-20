«Крылья Советов» — о Пиняеве: «Поддержка нужна ему сейчас, как никогда!»

«Крылья Советов» в социальных сетях призвали болельщиков поддержать 17-летнего полузащитника самарской команды Сергея Пиняева.

Ранее стало известно, что молодой полузащитник попал в реанимацию после тренировки команды.

Сейчас футболист находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением врачей.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.