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Аргентинский полузащитник Вера прибыл в расположение «Оренбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга». Он приступил к тренировкам с командой, сообщает сайт клуба.

Также новичок команды получил игровую футболку из рук Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Прошлый сезон он провел в составе клуба «Уракан» на правах аренды. За команду он сыграл в 28 матчах и не отметился результативными действиями.

Всего за «Ланус» Вера сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

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