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Мостовой объяснил, почему Оздоевым интересуются только «Торпедо» и «Урал»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой объяснил, почему экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым интересуются только «Торпедо» и «Урал».

«Почему в России Оздоевым сейчас интересуется только «Урал» и «Торпедо»? Думаю, что эта позиция уже во всех других командах укомплектована. У нас где-то с защитниками проблемы, как в «Динамо», где-то наоборот нападающих не хватает, а в опорных полузащитниках, в центрах, видимо, никто не нуждается — один-два футболиста есть в центре поля, больше и не надо», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Экс-игрок «Сельты» и «Бенфики» добавил, что на интерес влияют и личные запросы Оздоева по зарплате.

«Не забывайте еще такую вещь, как запросы футболистов. У нас ведь и Дзюба никак не может команду найти, хотя, я говорю, Дзюба может подойти любому клубу РПЛ с закрытыми глазами. Также как и Оздоев, может быть полезен любой команде, и везде бы пригодился. Оттого и странно, что он еще не нашел команду, а интересуются им только клубы из нижней части чемпионата», — сказал он.

За «Зенит» Оздоев выступал с 2018 года, в составе петербургской команды стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-ozdoev-prigodilsya-byi-lyuboy-komande-rpl
Александр Мостовой
Магомед Оздоев
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