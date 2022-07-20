Мостовой объяснил, почему Оздоевым интересуются только «Торпедо» и «Урал»
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой объяснил, почему экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым интересуются только «Торпедо» и «Урал».
«Почему в России Оздоевым сейчас интересуется только «Урал» и «Торпедо»? Думаю, что эта позиция уже во всех других командах укомплектована. У нас где-то с защитниками проблемы, как в «Динамо», где-то наоборот нападающих не хватает, а в опорных полузащитниках, в центрах, видимо, никто не нуждается — один-два футболиста есть в центре поля, больше и не надо», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.
Экс-игрок «Сельты» и «Бенфики» добавил, что на интерес влияют и личные запросы Оздоева по зарплате.
«Не забывайте еще такую вещь, как запросы футболистов. У нас ведь и Дзюба никак не может команду найти, хотя, я говорю, Дзюба может подойти любому клубу РПЛ с закрытыми глазами. Также как и Оздоев, может быть полезен любой команде, и везде бы пригодился. Оттого и странно, что он еще не нашел команду, а интересуются им только клубы из нижней части чемпионата», — сказал он.
За «Зенит» Оздоев выступал с 2018 года, в составе петербургской команды стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1