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Ротенберг считает, что Галактионов должен выплатить «Локомотиву» неустойку в 60 миллионов рублей

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» на клубных ресурсах не объявил об уходе главного тренера Михаила Галактионова из-за юридической коллизии.

42-летний специалист считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а генеральный директор Борис Ротенберг напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой.

Михаил Галактионов.«В ожидании исправления ситуации». «Локомотив» так и не выпустил заявление об уходе Галактионова

После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Борис Ротенберг-младший
Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Крылья» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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