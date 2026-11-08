Ротенберг считает, что Галактионов должен выплатить «Локомотиву» неустойку в 60 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» на клубных ресурсах не объявил об уходе главного тренера Михаила Галактионова из-за юридической коллизии.

42-летний специалист считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а генеральный директор Борис Ротенберг напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой.

После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.