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21 февраля, 19:45

Гладилин поделился мнением о возможном введении налога на легионеров в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на иностранных игроков в течение полугода.

«Ну что это за деньги для таких клубов как «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Это ни на что не повлияет. Остальные клубы в большинстве своем не используют легионеров. В первой лиге вообще только бесплатно берут иностранцев. Так что покупкой легионеров занимается максимум половина клубов РПЛ. Это налог на РПЛ. Те цифры, которые есть, для больших российских клубов вообще ни о чем», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.

Источник: Vprognoze
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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 6
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