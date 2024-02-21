Гладилин поделился мнением о возможном введении налога на легионеров в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на иностранных игроков в течение полугода.

«Ну что это за деньги для таких клубов как «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Это ни на что не повлияет. Остальные клубы в большинстве своем не используют легионеров. В первой лиге вообще только бесплатно берут иностранцев. Так что покупкой легионеров занимается максимум половина клубов РПЛ. Это налог на РПЛ. Те цифры, которые есть, для больших российских клубов вообще ни о чем», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.