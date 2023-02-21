Попов скептически отнесся к новости о том, что ЦСКА мог приобрести Фалькао
Экс-защитник пермского «Амкара» Алексей Попов скептически отнесся к новости о том, что столичный ЦСКА мог пополнить свои ряды Радамелем Фалькао.
«Фалькао? Если только пофотографироваться с болельщиками. В его возрасте и без опыта выступления в РПЛ тяжело будет, сразу забудет о футболе в нашей стране. 37 лет — это не тот возраст, когда есть возможность для экспериментов для миллионера», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.
В ЦСКА подтвердили информацию о том, что были заинтересованы в игроке, но сделка в итоге не была совершена.
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|
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