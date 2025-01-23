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Сегодня, 14:30

«Крылья Советов» не предлагали Бейлу новый контракт из-за отсутствия спортивного директора

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что клуб пока не предлагал ему новый контракт.

Текущее соглашение 29-летнего голландца с клубом истекает будущим летом.

«Все дело в том, что после ухода Сергея Корниленко в клубе нет спортивного директора. Сейчас нет конкретного человека, с которым я мог бы это обсудить. И предложения мне пока тоже не поступало», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья» с 2021 года. В этом сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Источник: РБ Спорт
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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