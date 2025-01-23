Кечинов — о Зимнем Кубке РПЛ: «Очень полезен. Участвуют одни из лучших команд лиги»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Если будет возможность, я посмотрю какие-то игры, все-таки будут участвовать одни из лучших команд нашего чемпионата. Я считаю, на этом этапе не должно быть фаворитов, потому что идет только подготовка. Зимний кубок очень полезен. Всегда, когда идет подготовка, важны не только тренировки, но и наличие товарищеских матчей, а тут такой турнир между сильнейшими командами», — сказал Кечинов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

(Вероника Ольшукова)