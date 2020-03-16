«Крылья Советов» на матче с «Тамбовом» поддержат около ста болельщиков
12:33
«Крылья Советов» сообщил, сколько болельщиков поддержат команду на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
Самарский клуб на стадионе в Нижнем Новгороде поддержат около ста болельщиков. Встреча пройдет 16 марта и начнется в 19:30 мск.
Ранее матч молодежных команд был приостановлен судьей после шести удалений.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи