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«Крылья Советов» на матче с «Тамбовом» поддержат около ста болельщиков

12:33
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«Крылья Советов» сообщил, сколько болельщиков поддержат команду на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Самарский клуб на стадионе в Нижнем Новгороде поддержат около ста болельщиков. Встреча пройдет 16 марта и начнется в 19:30 мск.

Ранее матч молодежных команд был приостановлен судьей после шести удалений.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17992

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