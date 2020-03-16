«Крылья Советов» на матче с «Тамбовом» поддержат около ста болельщиков

«Крылья Советов» сообщил, сколько болельщиков поддержат команду на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Самарский клуб на стадионе в Нижнем Новгороде поддержат около ста болельщиков. Встреча пройдет 16 марта и начнется в 19:30 мск.

Ранее матч молодежных команд был приостановлен судьей после шести удалений.