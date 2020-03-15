Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев» прерван: 6 удалений и грубая ошибка судьи. Что известно

Матч 22-го тура первенства среди молодежных команд «Тамбов» «Крылья Советов» был прерван на 82-й минуте при счете 1:1, когда судья Илья Иванов удалил четвертого футболиста самарцев. Всего в матче было шесть удалений (четыре игрока «Крыльев», тренер самарской команды и один футболист и «Тамбова»).

Главный арбитр матча Илья Иванов решил остановить встречу. Разбираемся, что произошло.

Что случилось

В матче 22-го тура молодежного первенства России «Тамбов» — «Крылья Советов» были удалены четыре игрока у гостей и один — у хозяев.

Тренер самарцев Динар Шарипов также был удален с поля в концовке матча за нецензурную брань в адрес арбитра.

В Твиттере «Тамбова» появилось сообщение, что «Крыльям» будет засчитано техническое поражение. Но позже этот твит был удален.

22 тур молодёжного Первенства России U-19 Кубок

«Тамбов-м» — «Крылья Советов-м» 1:1

Матч завершается досрочно на 82 мин.

В составе самарцев 4 удаления у полевых игроков. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 15, 2020

Разъяснение

Судя по всему, арбитр решил прекратить игру из-за большого числа удалений у «Крыльев». Но по правилам игры, действующих в сезоне-2019/20, «матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд МЕНЕЕ СЕМИ игроков». А в составе гостей на поле оставались семь футболистов.

Получается, что рефери Илья Иванов забыл правила игры или что-то перепутал? Судья не имел права прервать матч. Он совершил грубую ошибку.

Что делать дальше? В соответствии с регламентом турнира «недоигранные матчи не переигрываются, а доигрываются». Значит, эту встречу необходимо доиграть. (Александр Бобров)

По данным «СЭ» арбитр Илья Иванов будет отстранен от дальнейшей работы.

Протокол. Фото «СЭ»

Реакция

Главный тренер молодежки «Тамбова» Сергей Передня:

— Почему судья принял решение не доигрывать матч?

— Ему виднее. Посчитал, что слишком много удалений, и решил прервать игру, чтобы дальнейшие грубости не продолжались. У «Крыльев» было уже четыре удаления, у нас — одно. Когда все закончилось, произошла небольшая стычка в подтрибунном помещении. Возможно и правильно поступил.

— Арбитр виноват в том, что допустил излишнее проявление эмоций игроками?

— Не знаю. Понятно, что игра была на грани фола, местами даже грубая. Игроки «Крыльев» агрессивно себя вели. Я даже боялся за своих футболистов, что получат травмы и что начнется массовая драка.

— Это все — от большого желания проявить себя до возможного перерыва в чемпионате из-за угрозы коронавируса?

— Конечно, обе команды — боевые и были настроены биться. У «Крыльев» — высокие атлетичные ребята. По поводу решения судей все будут решать компетентные органы (Читать полностью)

Судья не знает правил

Главный тренер молодежной команды «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский:

— За что в вашей команде удалили четыре футболиста?

— Удаления, может быть, и по делу. Другое вопрос, что судья ранее пропустил фолы. Поэтому мои ребята и завелись... Там и небольшая потасовка была. Но я не понял, почему он увел команды с поля. Я даже не знаю, чем все это может закончиться теперь.

— Ваш тренерский штаб судье, что игру еще можно продолжать?

— Он увел с поля команды. Вот и все... Я потом спрашивал, почему он так поступил. Никто мне вразумительного ответа так и не дал... Не знаю, как можно доверять таким арбитрам судить матчи. Они просто не знают правил! (Читать полностью)

Полная запись матча