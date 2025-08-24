«Крылья Советов» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

«Крылья Советов» крупно проиграл «Краснодару» в матче 6-го тура чемпионата России — 0:6.

Французский полузащитник Гаэтан Перрен забил первый гол за «быков» после передачи хавбека Эдуарда Сперцяна, который затем с пенальти удвоил преимущество гостей.

Перед перерывом нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после прострела Перрена сделал счет разгромным.

На 78-й минуте полузащитник Батчи после передачи Сперцяна забил четвертый гол гостей, на 86-й Кордоба оформил дубль, на 90-й хавбек Никита Кривцов установил окончательный счет.

3-я минута. Перрен — 0:1

13-я минута. Сперцян — с пенальти — 0:2

42-я минута. Кордоба — 0:3

78-я минута. Батчи — 0:4

86-я минута. Кордоба — 0:5

90-я минута. Кривцов — 0:6

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар».