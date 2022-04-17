В воскресенье, 17 апреля, пройдет матч 25-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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В матче первого круга «Краснодар» дома принимал «Крылья Советов». Встреча завершилась победой самарцев со счетом 1:0.

«Краснодар» в 23 матчах набрал 39 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» после 24 матчей имеют в своем активе 35 очков и располагаются на 7-м месте.