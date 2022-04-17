В воскресенье, 17 апреля, пройдет матч 25-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Локомотив». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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В матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего на третьем месте ЦСКА на 2 очка, но имея на один сыгранный матч меньше. В прошлом туре сочинцы одержали победу над «Уфой» — 2:1."Локомотив" идёт на шестом месте, отставание от «Сочи» составляет 5 очков