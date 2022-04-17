«Ахмат» попросил перенести матч РПЛ с ЦСКА с 1 мая на 30 апреля из-за окончания Рамадана

«Ахмат» обратился к ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с 1 мая на 30 апреля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, грозненский клуб попросил перенести встречу из-за того, что игра выпадает на конец празднования месяца Рамадан.

Матч «Ахмат» — ЦСКА запланирован на 1 мая. Встреча должна пройти на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 баллами располагается на восьмой позиции.