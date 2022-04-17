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«Ахмат» попросил перенести матч РПЛ с ЦСКА с 1 мая на 30 апреля из-за окончания Рамадана

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ахмат» обратился к ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с 1 мая на 30 апреля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, грозненский клуб попросил перенести встречу из-за того, что игра выпадает на конец празднования месяца Рамадан.

Матч «Ахмат» — ЦСКА запланирован на 1 мая. Встреча должна пройти на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 баллами располагается на восьмой позиции.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4668481-ahmat-poprosil-perenesti-match-27-go-tura-s-cska-na-30-aprelya-iz-za-okonchaniya-ramadana.html

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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
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13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
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16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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