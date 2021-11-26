«Крылья Советов» и «Динамо» обыграли своих соперников в молодежном чемпионате России
«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» (2:0), «Динамо» оказался сильнее «Академии им. Коноплева» (4:1) в молодежном чемпионате России.
М-Лига
17-й тур
«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:2 (0:1)
Голы: Киселев, 27 (0:1). Мотовичев, 89 (0:2).
Удаление: Плакидин (Нижний Новгород — мол.), 89.
Судья: Чембулатов (Кострома).
26 ноября. Дзержинск. Стадион «Химик».
«Динамо — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 4:1 (2:0)
Голы: Бабаев, 5 (1:0). Лепехин, 11 (2:0). Жуковский, 70 (3:0). Павлюк, 73 (3:1). Беликов, 81 (4:1).
Удаление: Железнов (Академия им. Коноплева), 64.
Судья: Привалов (Сочи).
26 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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