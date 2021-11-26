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«Крылья Советов» и «Динамо» обыграли своих соперников в молодежном чемпионате России

15:12
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«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» (2:0), «Динамо» оказался сильнее «Академии им. Коноплева» (4:1) в молодежном чемпионате России.

М-Лига

17-й тур

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:2 (0:1)

Голы: Киселев, 27 (0:1). Мотовичев, 89 (0:2).

Удаление: Плакидин (Нижний Новгород — мол.), 89.

Судья: Чембулатов (Кострома).

26 ноября. Дзержинск. Стадион «Химик».

«Динамо — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 4:1 (2:0)

Голы: Бабаев, 5 (1:0). Лепехин, 11 (2:0). Жуковский, 70 (3:0). Павлюк, 73 (3:1). Беликов, 81 (4:1).

Удаление: Железнов (Академия им. Коноплева), 64.

Судья: Привалов (Сочи).

26 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Виктория Кравченко все материалы автора

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