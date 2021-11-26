Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе со стороны «Эвертона»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Эвертона».

«У меня нет такой информации, — приводит слова Андреева Sport24. — Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам напрямую европейские клубы из Европы не обращались».

Агент ответил, готов ли Захарян перейти в европейских клуб.

«Захарян однозначно должен играть в Европе. Но это его решение — какое примет, такое и будет. Любому игроку надо ехать за границу, если есть предложение», — сказал он.