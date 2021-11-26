Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе со стороны «Эвертона»
Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Эвертона».
«У меня нет такой информации, — приводит слова Андреева Sport24. — Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам напрямую европейские клубы из Европы не обращались».
Агент ответил, готов ли Захарян перейти в европейских клуб.
«Захарян однозначно должен играть в Европе. Но это его решение — какое примет, такое и будет. Любому игроку надо ехать за границу, если есть предложение», — сказал он.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна. Сумма возможного трансфера 18-летнего полузащитника оценивается в более чем 10 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-26-agent-zakharyana-otreagiroval-na-informatsiyu-ob-interese-so-storony-evertona
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