Гол Грулева принес «Динамо» победу над «Краснодаром»
«Динамо» победило «Краснодар» (1:0) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
Единственный мяч на 73-й минуте забил Вячеслав Грулев.
«Динамо» набрало 26 очков и занимает второе место. У «Краснодара» 21 очко и седьмая позиция.
В следующем туре «Динамо» примет тульский «Арсенал», а «Краснодар» — «Спартак».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: Грулев, 73.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Бальбуэна, Кутицкий, Грулев (Евгеньев, 85), Моро, Шиманьски, Макаров (Нжи, 68), Тюкавин (Игбун, 76).
«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Чернов, 83), Сорокин, Ионов (Кривцов, 83), Крыховяк, Кабелла, Классон (Кордоба, 71), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо.
Предупреждения: Тюкавин, 31. Кутицкий, 57. Сперцян, 90+2.
Судьи: Москалев (Воронеж). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).
ВАР: Амелин (Тула). Данченко (Уфа).
6 ноября. Москва. Стадион «Динамо».
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