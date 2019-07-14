"Крылья Советов" – ЦСКА: Комбаров и Анюков в старте хозяев, Влашич и Сигурдссон - гостей

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и ЦСКА на матч первого тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Самаре, начало – в 16.30 (мск).
Стартовый состав "Крыльев Советов": Рыжиков – Анюков, Бурлак, Карпов, Комбаров – Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь – Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Зотов, Рохель, Тимофеев, Терехов, Смирнов, Голенков, Радонич.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Магнуссон, Васин, Шарлия – Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич – Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Дивеев, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.
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