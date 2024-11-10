«Крылья Советов» — ЦСКА: Круговой вывел армейцев вперед

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ЦСКА вышел вперед в матче 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 2:1.

На 84-й минуте второй гол армейцев забил защитник Данил Круговой, направив мяч в ворота соперника головой.