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Крыховяк пропустит матч с «Ахматом» из-за желудочной инфекции

18:49
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ахмата». Поляк не попал даже в запас, сообщает Twitter москвичей.

Игрок пропустит встречу из-за желудочной инфекции. В нынешнем сезоне Крыховяк провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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