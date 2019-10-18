Крыховяк пропустит матч с «Ахматом» из-за желудочной инфекции
18:49
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ахмата». Поляк не попал даже в запас, сообщает Twitter москвичей.
Игрок пропустит встречу из-за желудочной инфекции. В нынешнем сезоне Крыховяк провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Наш состав на #АхматЛоко. Есть сюрпризы! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 18, 2019
Игнатьев и Баринов пропускают матч из-за перебора жёлтых карточек, а Крыховяку помешала сыграть желудочная инфекция.#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/miHUfnjwj8
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