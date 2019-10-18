Крыховяк пропустит матч с «Ахматом» из-за желудочной инфекции

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ахмата». Поляк не попал даже в запас, сообщает Twitter москвичей.

Игрок пропустит встречу из-за желудочной инфекции. В нынешнем сезоне Крыховяк провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш состав на #АхматЛоко. Есть сюрпризы! ?



Игнатьев и Баринов пропускают матч из-за перебора жёлтых карточек, а Крыховяку помешала сыграть желудочная инфекция.#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/miHUfnjwj8 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 18, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр