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Круговой признался, что готов к конкуренции в «Зените»

18:45
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Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что готов к конкуренции в команде из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе 21-летнего защитника Данила Кругового.

— Сейчас мне трудно конкурировать с Жирковым и Дугласом в «Зените»? В футболе возможно все, — сказал Круговой. — Буду прикладывать максимум своих усилий. Здоровая конкуренция никому еще не мешала. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Круговым читайте — здесь

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