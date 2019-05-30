Кротов признался, что игроки "Уфы" нервничали в матче с "Томью"

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов - о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Томи" (2:0).

- В игре было видно, что первые 15 минут мы играли осторожно, была какая-то напряженность, волнение, но через 15 минут мы успокоились и взяли игру под свой контроль, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Почему волновались? В первый раз в таких играх участвуем, соперника знаем мало. Все в совокупности. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль и сделали небольшой задел.

Ответный матч состоится в Томске 2 июня.

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