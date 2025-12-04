Ву: «Надеюсь, что Станкович будет счастлив и успешен в будущем. Желаю ему этого»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву пожелал успехов в будущем бывшему главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.

«Сможет ли Станкович добиться большого успеха в качестве тренера в будущем? Сложно сказать — я сконцентрирован только на сегодняшнем дне, думаю только о настоящем и не знаю даже, что буду делать завтра. Но я надеюсь, что Станкович будет счастлив и успешен в будущем. Желаю ему этого», — цитирует «РБ Спорт» Ву.

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который возглавлял красно-белых с лета 2024 года. Обязанности главного тренера команды исполняет Вадим Романов.