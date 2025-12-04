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Заур Тедеев ответил, есть ли у него ревность к славе Дзюбы: «Тренер не должен быть популярнее футболиста»

Заур Тедеев ответил, есть ли у него ревность к славе Дзюбы
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, почему у него не могло быть ревности к славе Артема Дзюбы.

— Тут никак не могло быть ревности. Футболисты делают тренера — для меня это, безусловно, так. Популярность Артема несопоставима с большинством тренеров. Он добился многого, народ его любит. На каждом стадионе ему аплодируют, неважно, соперник он или свой игрок.

— Ну не скажите. Фанаты «Спартака», а теперь и «Зенита» относятся к нему иначе.

— На стадионе во время матчей нашей команды не слышал этого ни разу. В любом случае воспитал в себе понимание, что тренер не должен быть популярнее футболиста. Выдающиеся тренеры, которых я знаю, никогда не стремились к этому — это неправильно и невозможно.

— Жозе Моуринью, например, мне кажется, осознанно стремится к этому. Иногда возникает ощущение, что Валерий Карпин тоже.

— Зная Валерия Георгиевича, так бы не сказал. Впрочем, не могу судить о конкретных личностях, сужу по себе. Часто говорят: тренер должен «убить» в себе футболиста. А еще, на мой взгляд, он должен убить в себе стремление к популярности, потому что любые задумки реализуют спортсмены, а тренер всегда должен сомневаться. Даже после успешного периода остаются нереализованные идеи, к которым нужно стремиться снова и снова. Работа над собой должна превалировать, а любые твои мысли воплощают на поле футболисты. Если не поддерживаешь их в момент игры, а начинаешь выяснять отношения — это неправильно. И ни к чему хорошему не приводит.

Заур Тедеев и&nbsp;Артем Дзюба.«Тренер не должен быть популярнее футболиста. Поэтому у меня не могло быть ревности к славе Дзюбы». Интервью с Зауром Тедеевым

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Артем Дзюба
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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