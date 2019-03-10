Кристиан Нобоа: "Перед игрой был небольшой страх, но на поле его не чувствовал"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа остался доволен победой над "Уфой" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России. В этой игре хавбек вернулся на поле после длительного восстановления.

– Очень рад. Порой хотелось плакать, потому что это были тяжелые полгода. Каждый день тренировки, работа. Сегодня получилось сыграть. Очень рад, – сказал Нобоа пресс-службе "Зенита". – Мне нравится играть в футбол. Переживал чуть-чуть, потому что это уже не тренировка. Но я полгода тренировался ради этого, чтобы вернуться. Боялся ли идти в стыки? Не было страшно на поле, а перед игрой был небольшой страх. Чувствовал, что надо на сто процентов играть. А когда вышел на поле, ничего не чувствовал.

"Уфа" очень хорошо оборонялась. Очень быстро отступала и хорошо играла на контратаках. Хорошо, что мы выиграли. Мы смотримся получше. Но не все еще набрали форму. В следующих матчах будем лучше.