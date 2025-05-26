Кришито назвал лучших футболистов сезона в РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал лучших игроков РПЛ в сезоне-2024/25.

«Сейчас РПЛ хороша по уровню, может быть, не такой уровень, как был во время моей игры несколько лет назад, но есть отличные футболисты, как и в «Зените» хорошие игроки. В прошлом сезоне среди лучших я бы назвал Джона Кордобу из «Краснодара», хороший сезон для него, конечно, выделю Миралема Пьянича из ЦСКА. Мне нравится его игра, я играл против него, когда он выступал за «Ювентус». Когда большой игрок, как он, приходит в лигу, то это хорошо для лиги. Из «Зенита» я бы выделил Андрея Мостового, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса», — цитирует Кришито ТАСС.

В этом сезоне Кордоба забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач в 25 матчах, Пьянич отдал 2 голевые передачи за 16 игр. На счету Мостового 9 голов и 4 передачи в 26 матчах, Барриос не отличился результативными действиями в 28 матчах, Сантос отдал 3 передачи в 30 играх.