Источник: «Локомотив» ведет переговоры о переходе хавбека «Унион Туарга» Мурида

«Локомотив» планирует оформить переход полузащитника «Унион Туарга» Аймана Мурида, сообщает Africafoot.

По данным источника, представители железнодорожников находятся в Марокко. Отмечается, что российская сторона столкнулась с трудностями, после того, как марокканцы увеличили цену за 25-летнего игрока до 1,3 миллиона евро.

В марте сообщалось, что «Локомотив» уже делал предложение о переходе хавбека.

Мурид играет за «Унион Туарга» с лета 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел 30 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.