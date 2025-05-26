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Акинфеев поздравил Гинера с 65-летием: «Он — наш второй отец»

Сергей Ярошенко
Евгений Гинер и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил президента армейского клуба Евгения Гинера с юбилеем.

26 мая Гинеру исполнилось 65 лет.

«Весь сезон, каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты и важные для всей страны. В какой-то момент с ребятами из медиа-команды мы даже подумали, что наверно перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.

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И я не совру, если скажу, что самый легкий выбор, самый понятный был именно на матче с Нижним. Юбилей Евгения Ленноровича, и все остальное сразу меркнет.

Евгений Леннорович — наш второй отец. Здоровья Вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать все, чтобы приносить домой новые трофеи», — написал футболист в своем Telegram-канале.

По итогам сезона 2024/25 ЦСКА финшировал на третьем месте в РПЛ с 59 очками. 1 июня армейцы сыграют в суперфинале Кубка России с «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Гинер занимает пост президента клуба с 2001 года. При нем ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, 6 раз становился чемпионом России, 8 раз становился обладателем Кубка России и 7 раз — Суперкубка страны.

Источник: Telegram-канал Игоря Акинфеева
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Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Кришито назвал лучших футболистов сезона в РПЛ

Файзуллаев считает, что ЦСКА заслужил медали РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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