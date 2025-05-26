Акинфеев поздравил Гинера с 65-летием: «Он — наш второй отец»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил президента армейского клуба Евгения Гинера с юбилеем.

26 мая Гинеру исполнилось 65 лет.

«Весь сезон, каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты и важные для всей страны. В какой-то момент с ребятами из медиа-команды мы даже подумали, что наверно перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.

И я не совру, если скажу, что самый легкий выбор, самый понятный был именно на матче с Нижним. Юбилей Евгения Ленноровича, и все остальное сразу меркнет.

Евгений Леннорович — наш второй отец. Здоровья Вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать все, чтобы приносить домой новые трофеи», — написал футболист в своем Telegram-канале.

По итогам сезона 2024/25 ЦСКА финшировал на третьем месте в РПЛ с 59 очками. 1 июня армейцы сыграют в суперфинале Кубка России с «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Гинер занимает пост президента клуба с 2001 года. При нем ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, 6 раз становился чемпионом России, 8 раз становился обладателем Кубка России и 7 раз — Суперкубка страны.