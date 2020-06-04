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Краснодарский край продлил карантин до 21 июня. Матчи «Сочи» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут без зрителей

13:29
Стадион «Фишт». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Фишт». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня, сообщает «Кубань 24».

— Считаю необходимым согласиться и продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня, — приводит издание слова Кондратьева. — А дальше по динамике поймем, что необходимо делать.

Таким образом, матчи 23-го тура чемпионата «Сочи» — «Ростов» (19 июня) и «Краснодар» — «Динамо» (21 июня), которые состоятся в регионе, пройдут без зрителей. Ранее Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края заявило, что матчи «Сочи» и «Краснодара» будут проходить без зрителей до того момента, пока региональные власти не начнут снимать ограничительные меры.

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