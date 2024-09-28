«Краснодар» и «Зенит» встречаются в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Матч проходит на «Арене Краснодар» (начало — в 19.30 по московскому времени).

В прямом эфире игру показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Противостояние лидеров РПЛ можно также смотреть на онлнайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при подписке на сервисы в окне ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Ключевые события игры доступны в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате России-2024/25 «Краснодар» и «Зенит» после 9 туров шли на втором и первом местах. «Быки» набрали 21 очко, а сине-бело-голубые — 23. Перед стартом сезона чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» победил серебряного призера премьер-лиги «Краснодар» в матче за Суперкубок России (4:2).