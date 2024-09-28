«Ростов» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

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«Ростов» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 (мск).

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Игнатов, Сако, Сутормин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Беншимол.