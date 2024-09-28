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Сегодня, 19:13

Галактионов — о победе над «Спартаком»: «Сегодня мы откусили свой кусок мяса»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о настрое своей команды после подъема на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.
— Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть. Потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?

— Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное — сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.

— Усилился ли аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.

— Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть — нужно дальще это развивать.

«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
2
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
3
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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