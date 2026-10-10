«Краснодар» — «Зенит»: Кордоба забил второй гол хозяев

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил второй гол своей команды в матче с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ — 2:3.

Голевую передачу колумбийскому форварду грудью отдал защитник «быков» Илья Вахания.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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