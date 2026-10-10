«Краснодар» — «Зенит»: Танашев после вмешательства ВАР не изменил решение и не назначил пенальти в ворота хозяев

Главный судья матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» Инал Танашев не поставил пенальти в ворота хозяев после падения нападающего Максима Глушенкова.

При счете 3:1 в пользу гостей Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусту, Танашев не отреагировал на этот эпизод.

ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили главного арбитра посмотреть падение. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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