«Краснодар» — «Зенит»: Тормена удален после фола на Соболеве

Защитник «Краснодара» Витор Тормена был удален в матче с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

На 80-й минуте главный арбитр встречи Инал Танашев показал Тормене прямую красную карточку после просмотра видеоповтора. Ранее Тормена сфолил на нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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