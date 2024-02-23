Грушевский: «Лучше бы ЦСКА и «Зенит» договорились насчет Кругового»

Известный болельщик ЦСКА артист Михаил Грушевский прокомментировал ситуацию с переводом защитника Данила Кругового в «Зенит-2» после подписания им контракта с армейцами.

«Я знаю историю с переходом Кругового в ЦСКА. Не буду говорить, что я сильно счастлив или что-то такое. Не хочу лишний раз дразнить болельщиков «Зенита». Понимаю, что для них это не самая приятная тема. У них сложилось впечатление, что Данил Круговой договорился с ЦСКА втайне от своего клуба. Посмотрим, как он заиграет в армейском клубе. В каком состоянии сюда придет из «Зенита-2». Я понимаю раздражение руководителей петербургского клуба и желание проучить футболиста. Было бы идеально, если бы ЦСКА и «Зенит» договорились между собой по поводу Кругового», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28. После этого руководство «Зенита» приняло решение отправить 25-летнего игрока во вторую команду.