Защитник сборной Парагвая может стать игроком «Краснодара»
Как стало известно СЭ, «Краснодар» ведет переговоры с «Атлетико Минейро» о переходе центрального защитника Жуниора Алонсо.
В сезоне-2020/2021 28-летний Алонсо провел 50 матчей за «Атлетико Минейро», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает парагвайского футболиста в 7 миллионов евро.
В составе сборной Парагвая Алонсо провел в общей сложности 44 матча и отметился двумя забитыми мячами.
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