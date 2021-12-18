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Байрамян назвал Карпина лучшим тренером в России

12:35
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина лучшим специалистом в России.

«Думаю, на сегодняшний день Валерией Георгиевич — лучший тренер в России. То, что он сделал для сборной России и «Ростова», — бесценно. Я могу согласиться с людьми, которые за него голосовали», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Байрамян также выразил свое мнение о том, почему не получилось у Юрия Семина на посту главного тренера команды.

«Юрий Палыч — очень хороший тренер, он большой человек в нашем футболе. Что у него пошло не так? Думаю, ему не хватило удачи. Никто не сомневается в его тренерском мастерстве, но он пришел не в лучший для «Ростова» период: череда поражений и резкий уход Валерия Георгиевича, которого в команде никто не ожидал. С Юрием Палычем мы могли обыгрывать «Химки» и «Урал» в гостях, но не повезло. Будь «Ростов» чуть поудачливее с Семиным, могло все сложиться по-другому. Удача не была на стороне Семина и «Ростова». Удача — это единственное, чего не хватило «Ростову» Семина», — сказал Байрамян.

В текущем сезоне 29-летний армянский футболист провел 15 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/horen-bajramyan-nazval-prichinu-pochemu-semin-ne-dobilsya-uspeha-u-rulya-rostova/

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