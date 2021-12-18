Байрамян назвал Карпина лучшим тренером в России
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина лучшим специалистом в России.
«Думаю, на сегодняшний день Валерией Георгиевич — лучший тренер в России. То, что он сделал для сборной России и «Ростова», — бесценно. Я могу согласиться с людьми, которые за него голосовали», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».
Байрамян также выразил свое мнение о том, почему не получилось у Юрия Семина на посту главного тренера команды.
«Юрий Палыч — очень хороший тренер, он большой человек в нашем футболе. Что у него пошло не так? Думаю, ему не хватило удачи. Никто не сомневается в его тренерском мастерстве, но он пришел не в лучший для «Ростова» период: череда поражений и резкий уход Валерия Георгиевича, которого в команде никто не ожидал. С Юрием Палычем мы могли обыгрывать «Химки» и «Урал» в гостях, но не повезло. Будь «Ростов» чуть поудачливее с Семиным, могло все сложиться по-другому. Удача не была на стороне Семина и «Ростова». Удача — это единственное, чего не хватило «Ростову» Семина», — сказал Байрамян.
В текущем сезоне 29-летний армянский футболист провел 15 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/horen-bajramyan-nazval-prichinu-pochemu-semin-ne-dobilsya-uspeha-u-rulya-rostova/
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